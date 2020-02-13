25 Августа 2020
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Общество Курганская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане грядет массовое отключение воды в Заозерном и Рябково

В Кургане - массовое отключение воды в микрорайонах Заозерный и Рябково.

Коммунальщики будут врезать новый водопровод на перекрестке улиц Мальцева и Алексеева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет с 9.00 14 февраля до 6.00 15 февраля по следующим адресам:

- ул. Алексеева №1, 1А, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5А, 5Б, 5к1, 7, 9, 10, 11, 15, 16В, 16Г

- 1 мкр-н №1, 2, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 35к1, 35стр2

- 1мкр-н №3

- 1 мкр-н №6Б

- 1 мкр-н №7

- ул. Алексеева №4В, 14

- поселок Откормсовхоза, мкр-н Мостостроителей

- предприятие "Курганстальмост.

В микрорайоне Рябково коммунальщики будут менять старую запорную арматуру. Там воды не будет с 9.00 до 21.00 14 февраля по следующим адресам:

- правая сторона Рябково - квадрат улиц Карбышева - Пригородная - Лескова - Салавата Юлаева

- мкр-он Сиреневый, ул. Пирогова №13

- №17 - школа-интернат №25

- ул. Перова №59

- ул. Черняховского №10А

- ул. Тимирязева №38А

- ул. Марии Ульяновой №6, 6А, 6к2, 6к5, 6к3

- ул. Карбышева №27, 31, 33, 35к1, 39

- ул. Яблочкина №6, ул. Циалковского №1Б, 1Б/1; 1к1

- ул. Пригородная №1А

- ул. Лесопарковая №1-11.

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В Кургане грядет массовое отключение воды в Заозерном и Рябково

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Теги: вода, отключение, Водный союз, Заозерный, Рябково



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