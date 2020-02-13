25 Августа 2020
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Армия и ВПК За рубежом
НОАК, самолёт, Юнь-20 (2020) | Фото: thepaper.cn

ВВС Китая испытали в Ухане новейший самолёт

В Китае в ходе борьбы с эпидемией коронавирусной пневмонии провели испытания новейшего военно-транспортного самолёта.

По сообщениям "Пэнпай синьвэнь", 11 самолётов "Юнь-20" доставили в аэропорт Тяньхэ города Ухань более тысячи медиков и большое количество грузов, необходимых для ликвидации эпидемии.

Военно-транспортные самолёты Юнь-20, задействованные в снабжении города Ухань(2020)|Фото: thepaper.cn

(2020)|Фото: thepaper.cn

На снабжении провинции, ставшей очагом смертоносного заболевания, задействованы также Ил-76 и Юнь-9, но в данном случае новейшие Юнь-20 оказались впервые привлечены к массовой, пусть и невоенной операции.

НОАК, самолёт, Юнь-20(2020)|Фото: thepaper.cn

Напомним, о важности развития военной логистики высказался в 2016 г. председатель КНР Си Цзиньпин. В том же году Юнь-20 был впервые продемонстрирован на Чжухайском авиасалоне.

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ВВС Китая испытали в Ухане новейший самолёт

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Теги: НОАК, ВВС, Ухань, Юнь-20



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