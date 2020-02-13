ВВС Китая испытали в Ухане новейший самолёт

В Китае в ходе борьбы с эпидемией коронавирусной пневмонии провели испытания новейшего военно-транспортного самолёта.

По сообщениям "Пэнпай синьвэнь", 11 самолётов "Юнь-20" доставили в аэропорт Тяньхэ города Ухань более тысячи медиков и большое количество грузов, необходимых для ликвидации эпидемии.

На снабжении провинции, ставшей очагом смертоносного заболевания, задействованы также Ил-76 и Юнь-9, но в данном случае новейшие Юнь-20 оказались впервые привлечены к массовой, пусть и невоенной операции.

Напомним, о важности развития военной логистики высказался в 2016 г. председатель КНР Си Цзиньпин. В том же году Юнь-20 был впервые продемонстрирован на Чжухайском авиасалоне.