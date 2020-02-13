25 Августа 2020
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автобус глонасс (2016) | Фото: borovichionline.ru

Коронавирус оставил без работы более двух тысяч водителей в Приморье

Тысячи людей в Приморском крае остались без работы в связи с закрытием международных пассажирских перевозок из-за вспышки коронавируса в Китае. Автотранспортные предприятия несут огромные убытки.

По данным федерации профсоюзов Приморья, закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем оставило без работы более двух тыс. водителей. С 24 января люди находятся в отпуске без содержания.

Кроме того, в отпуска без сохранения заработной платы отправлены слесари, инженерно-технический персонал, передает Regnum.

Приморский профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства обратился к правительству РФ и лично к председателю Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать выпадающие доходы предприятий.

Отмечается, что такая же ситуация складывается и в других регионах Дальнего Востока, где приостановлены междугородние перевозки с Китаем.

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. Это одна из мер по нераспространению коронавируса в нашей стране, пояснил он.

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Коронавирус оставил без работы более двух тысяч водителей в Приморье

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Теги: приморский край, водители, коронавирус, китай, закрытие границ



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