"Видимо, буква закона у нас не работает". В Екатеринбурге суд лишил льготников положенных им земельных участков

В Екатеринбурге льготники не смогли добиться от МУГИСО обещанных им по закону земельных участков. Спустя пять лет многочисленных тяжб суд встал на сторону чиновников.

Накануне.RU уже подробно рассказывало об этой истории. Речь идет о землях на 6-м километре Чусовского тракта, которые должны были быть предоставлены льготникам, среди которых многодетные семьи, инвалиды, а также участники ликвидации Чернобыльской аварии. Однако позже о своих претензиях на участки заявила другая компания. Начались долгие суды.

Как рассказал нашему агентству представитель инициативной группы льготников, в конце 2018 года от имени СНТ "Парус" они выиграли суд, который обязал МУГИСО предоставить земельный участок данному СНТ.

"Одним из условий было то, что в составе СНТ должны быть только льготные категории граждан, как у нас и было. Пока мы ждали, когда решение вступит в силу, МУГИСО и "Вегус" буквально в последний день подали апелляционные жалобы. Параллельно с этим МУГИСО заключило с "Вегусом" соглашение о передаче этому СНТ находящегося в споре земельного участка в безвозмездное пользование. Это было сделано под "прикрытием" того, что с января 2019 года перестало действовать постановление, по которому администрация Екатеринбурга "ведет" очередь на предоставление земельных участков для садоводства.

И сейчас все наши гарантии и льготы носят чисто декларативный характер. Видимо, получить что-то с буквы закона мы уже не сможем. И в дальнейшем, когда суд выносил решение, было сказано: они (МУГИСО и "Вегус") уже заключили договор, а у вас никаких прав больше нет", - рассказал один из членов СНТ "Парус".

По его словам, все это время "Вегус" активно переманивал льготников из "Паруса" к себе, и в итоге сумел переманить пятерых человек. При этом он отметил, что среди остальных членов СНТ "Вегус" никаких льготников нет.

"Мы ездили в апелляционный суд в Пермь три раза. В первый раз ответчики написали заявление, что не смогут присутствовать, в результате чего заседание перенесли. Во второй раз они опять не явились, но всплыл тот факт, что МУГИСО и "Вегус" заключили договор. Суд этому очень удивился и опять перенес заседание. А на третий раз суд немного посовещался, да и отменил первое решение - о предоставлении участка нам", - говорит льготник.

Они подали кассацию, которую рассматривали уже в Екатеринбурге.

"Там суд немного пожурил "Вегус" и МУГИСО - как, мол, они заключали договор, если уже было принято решение предоставить участок "Парусу". Они знали об этом, но все равно подписали соглашение сразу после того, как было вынесено судебное решение в нашу пользу. В итоге и здесь суд решил, что наши права не нарушены. Наш юрист обратился уже в Верховный суд РФ, который также оставил все в силе", - добавил представитель "Паруса".

СНТ "Парус" обратился в суд с другим иском: о признании заключенного между МУГИСО и "Вегусом" договора недействительным, поскольку его заключение является злоупотреблением правом со стороны указанных лиц. Ведь соглашение подписано сторонами во время того, как участок находился в споре и было вынесено решение суда первой инстанции о передаче участка "Парусу". Однако и суд первой инстанции, и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении требований "Паруса". Таким образом, сообщает один из членов СНТ "Парус", наши суды согласились с тем, что нормой является поведение сторон, когда они вопреки вынесенному решению суда распоряжаются предметом спора, и суд считает, что это не является злоупотреблением с их стороны. Сейчас представитель "Паруса" готовит кассационную жалобу на решения этих судов.

Кроме большого участка, находящегося сейчас в споре, было еще восемь маленьких участков, входивших когда-то в тот, что был обещан льготникам. На данный момент на трех из восьми успели построить дома, которые уже отображены на кадастровой карте.

"Кто сейчас собственник этих участков, мне не известно. По всей видимости, МУГИСО их просто продало с торгов. За пять лет мы не пришли ни к чему. Возникает вопрос - а существует ли вообще механизм получения льготниками земельного участка, или же он есть только на бумаге?", - задается вопросом член СНТ "Парус".

Накануне.RU обратилось в МУГИСО с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пояснили, что самый крупный земельный участок, который находится в судебном споре, был предоставлен в безвозмездное пользование СНТ "Вегус" в соответствии с Земельным кодексом.

"Список членов СНТ "Парус" и СНТ "Вегус" при этом не сравнивался. Вместе с тем, в СНТ "Вегус", в том числе, включены граждане, стоявшие в очереди в администрации Екатеринбурга на получение садовых участков", - говорится в ответе МУГИСО.

Что касается остальных восьми земельных участков, то в прошлом году они были выставлены министерством на аукцион (право аренды). По всем аукционы состоялись и были заключены договора.

"Граждане в рамках договора аренды вправе построить на участке недвижимое имущество и выкупить земельный участок в собственность по льготной стоимости. В том числе на трех земельных участках, по сведениям ЕГРН, в рамках договоров аренды построены жилые дома", - сообщили в ведомстве.

Также в МУГИСО подтвердили, что предоставление участков велось органами местного самоуправления в соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". С 1 января 2019 года данный документ не действует.

"Согласно статье 14 Закона № 66-ФЗ, именно орган местного самоуправления осуществляет выбор земельного участка, на котором возможно размещение садоводческого, дачного некоммерческого объединения граждан, а также утверждает состав членов соответствующего некоммерческого объединения из граждан, поставленных в очередь на получение земельных участков для ведения садоводства и дачного хозяйства. Таким образом, очередь на получение садовых земельных участков велась исключительно администрацией Екатеринбурга и подбор, а также предоставление земельных участков определяются, соответственно, городской администрацией", - заключили в МУГИСО.

Как пояснил Накануне.RU юридический представитель СНТ Парус", однако и здесь министерство лукавит.

"Очередь действительно велась в администрации города Екатеринбурга, однако полномочия по предоставлению участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности с 2015 года в соответствии с законом Свердловской области №98-ОЗ от 24.11.2014 года принадлежат только МУГИСО", - отметил юрист.