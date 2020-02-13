В Челябинске пенсионерке с сахарным диабетом вместо бесплатных лекарств назначили клофелин

Челябинские активисты ОНФ просят вице-губернатора Ирину Г ехт провести проверку действий персонала и руководства поликлиники ГКБ №6, где пациентке с сахарным диабетом назначили препарат "Клофелин", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Ранее пенсионерка с диагнозом "сахарный диабет II типа" обратилась на прямую линию с президентом. Она рассказала, что перенесла инфаркт головного мозга и инсульт, и попросила решить проблему с нехваткой талонов и льготных лекарств. В областном министерстве здравоохранения заявили, что медицинскими препаратами пациентка обеспечена.

Однако общественники выяснили, что некоторые назначенные ей препараты вызвали аллергическую реакцию, после чего в качестве альтернативы пенсионерка получила "Клофелин". В противопоказаниях указаны сердечно-сосудистые заболевания, которые есть у женщины, кроме того, покупать лекарства пришлось за свой счет. При этом препарат был назначен без проведения комиссии.

"Полагаем, что данная ситуация нуждается в проверке со стороны профильных ведомств", – считает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.

После этого в минздраве заявили, что через три дня после назначения препарата и обращения общественников пациентку осмотрела комиссия и назначение было изменено. Однако сама женщина и ее соцработник эту информацию отрицают.