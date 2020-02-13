25 Августа 2020
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Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Нефтеюганска из-за страха перед коронавирусом выгнали из домов китайцев

Жители Нефтеюганска выгнали на улицу 15 китайцев из страха, что те заразят их коронавирусом. Как оказалось, жители Поднебесной являются сотрудниками нефтесервисной организации "Свет Энергия".

В окружном управлении Роспотребнадзора корреспонденту Накануне.RU сообщили, что медицинское наблюдение за гражданами КНР было организовано с момента их прибытия в Россию. Никаких признаков заболевания у них нет.

"Они приехали с материковой части Китая, не из эпицентра. Об их приезде управление Роспотребнадзора узнало от их работодателей. Формат наблюдения по месту жительства допускается. Меры предосторожности, которые бы оградили население от рисков заражения были приняты: начиная от заклейки вентиляционных отверстий и заканчивая тем, что им принимающая сторона приносила продукты. Режим ограничительный они соблюдали. Но поскольку от жителей города поступили обращения, в которых усматривались тревожные настроения, для того, чтобы не допустить эмоциональную дестабилизацию населения, мы продолжили их наблюдение уже в условиях медицинской организации. Наблюдение продлится 14 дней с момента выезда из КНР. Но это исключительно для морального спокойствия соседей: они здоровы, никаких проявлений, которые бы заставили волноваться эпидемиологов не было", - подчеркнула заместитель руководителя управления Инна Кудрявцева.

Также провели проверку специалисты миграционного подразделения МВД.

"Было установлено, что данные граждане Китая проживают на территории Нефтеюганска уже более пяти лет, на законных основаниях. Они осуществляют трудовую деятельность в одной из организаций города, являются высококвалифицированными специалистами. По нашей линии никаких нарушений не выявлено", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Югре.

Отметим, что это не первая абсурдная ситуация, которая возникает из страха людей заболеть коронавирусной инфекцией. Так, в Уфе, по информации СМИ, медперсонал инфекционной больницы №4 в ужасе разбежался, как только услышал, что пациент, обратившийся к ним, с целью обследоваться на наличие коронавируса, восемь месяцев провел в Китае. В итоге молодого человека отправили в приемный покой, однако и дежурная от него убежала. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.

Добавим, что в настоящий момент в России нет больных коронавирусом. Двое больных граждан КНР в Забайкалье и Тюменской области выздоровели и уже выписаны из больницы. Врачи напоминают, что лучшей мерой профилактики инфекционных заболеваний является гигиена - необходимо мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, носить медицинскую маску в местах массового скопления людей, на улице - дышать свежим воздухом.

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Жители Нефтеюганска из-за страха перед коронавирусом выгнали из домов китайцев

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Теги: коронавирус, Китай, Роспотребнадзор, Нефтеюганск, наблюдение, выгнали из домов



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