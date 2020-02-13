25 Августа 2020
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Общество Пермский край
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В Перми "Т Плюс" выставила застройщику незаконный счёт за тепло – потребовала оплатить будущие траты

Компания "Т Плюс" незаконно выставила застройщику, компании "ВекторСтройСервис", счёт за тепло. Теперь ей предстоит аннулировать документ, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФАС.
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В управление поступило заявление от застройщика. Он возводит многоквартирный дом по адресу улица адмирала Макарова, 23 в Перми. Объект с 2017 г. являлся одним из "долгостроев". В обращении шла речь о том, что спор между застройщиком и ПАО "Т Плюс" затягивает полноценный запуск тепла в доме.

В декабре 2019 г. представители "Т Плюс" составили акт бездоговорного потребления тепла в здании. В документе указано на "обнаружение бездоговорного потребления посредством подключения к тепловым сетям организации". Застройщику выставлен счёт в 900 тыс. руб. Поставщик ресурса установил расчётный период бездоговорного потребления с декабря 2019 по март 2020 гг., то есть в оплату включено будущее время потребления, что незаконно.

Возводимый дом в установленном порядке подключен к сетям теплоснабжения ещё в 2016 г. Заключен соответствующий договор с установленной нагрузкой для поставки тепла для строительных нужд. Сведений о каких-либо нарушениях застройщиком соглашения нет.

"Обстоятельства, подтверждающие факт бездоговорного потребления тепловой энергии застройщиком, не были установлены и доказаны теплоснабжающей организацией. Однако это не помешало "Т Плюс" выставить застройщику счёт за потребление тепла без соглашения, причём начисленный за будущий период. Управление усмотрело в этом признаки нарушения закона "О защите конкуренции", - сказал замглавы пермского краевого управления ФАС Николай Хаснуллин.

Теплоснабжающей компании выдано предупреждение о необходимости прекратить нарушения."Т Плюс" предстоит аннулировать незаконный документ и выставленный "ВекторСтройСервис" счет на оплату. Предупреждение должно быть исполнено в течение 10 дней с момента получения.

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В Перми "Т Плюс" выставила застройщику незаконный счёт за тепло – потребовала оплатить будущие траты

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Теги: Т Плюс, УФАС по Пермскому краю, счёт, тепло



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