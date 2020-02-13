СМИ узнали подробности проверок в ФСБ после стрельбы на Лубянке

После стрельбы на Лубянке комплексная проверка назначена в управлении "П" службы экономической безопасности ФСБ России. Ее инициировал начальник управления Наиб Нагуманов после того, как выяснилось, что видеозапись происшествия, выложенную в Сеть, вели из кабинета сотрудников этого подразделения. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Напомним, 19 декабря 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. При этом изначально сообщалось, что преступников было трое, они якобы ворвались в здание ФСБ.

В результате стрельбы погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека, включая случайного прохожего, получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что после стрельбы на Лубянке из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 сотрудников отдела "П", эти сотрудники были причастны к съемке событий тем вечером.

По данным "Коммерсанта", ряд сотрудников получил дисциплинарные взыскания.

Как пишет газета, выяснилось, что съемка велась из кабинета, расположенного на четвертом этаже дома №2 по Лубянке, где расположено управление "П". В тот вечер в кабинете начальника одного из отделов этого подразделения спецслужбы собрались по случаю Дня военной контрразведки восемь сотрудников. Один из них и вел несанкционированную съемку с помощью смартфона, однако установить его личность не удалось.