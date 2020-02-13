25 Августа 2020
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Экономика
Трубная Металлургическая Компания ТМК логотип (2016) | Фото:

ТМК завершила размещение выпуска еврооблигаций на сумму в 500 млн долларов сроком на 7 лет

ПAO "Трубная металлургическая компания" (ТМК) объявила об успешном закрытии сделки по размещению семилетнего выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по ставке 4,3% годовых.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, большая часть средств, полученных от продажи компанией дочернего предприятия "IPSCO Tubulars Inc.", направлена на снижение долговой нагрузки, в то время как средства от размещения еврооблигаций будут использованы для рефинансирования выпуска еврооблигаций ТМК объёмом 500 млн американских долларов, подлежащих погашению в апреле этого года.

"Успешное закрытие сделки по размещению выпуска еврооблигаций позволит ТМК сохранить своё присутствие на международных рынках долгового капитала", - отмечают в компании.

Организаторы размещения евробондов - "J.P. Morgan", "Ренессанс Капитал", "Альфа-Банк", "BofA Securities", "Газпромбанк", "Sova Capital, "UBS Investment Bank" и "ВТБ Капитал". "Совкомбанк" - ведущий организатор сделки.

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ТМК завершила размещение выпуска еврооблигаций на сумму в 500 млн долларов сроком на 7 лет

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, облигации, срок, рефинансирование



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