Дочку Пескова заподозрили в шпионской деятельности во время стажировки в Европарламенте

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России За рубежом
Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочку Пескова заподозрили в шпионской деятельности во время стажировки в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова написала в Instagram пост о том, что ее пытаются уличить в шпионстве в бытность стажером Европарламента.
Читайте также:

"За время стажировки в Европарламенте я повидала немало анти-российских мероприятий и стен, обклеенных русофобскими плакатами и анонсами этих еженедельных events, - пишет Пескова. - Недавно, участница одного из таких семинаров в своём выступлении заявила, что необходимо фильтровать и контролировать попадание таких людей, как я (то есть - русских) в EP. И добавила, что я могла вот так вот взять и передать любой документ президенту".

Пескова пишет, что у стажеров нет доступа ко многим документам, тем более – к секретной информации.

Елизавета Пескова|Фото:instagram.com/stpellegrino

"Я считаю, что в таком случае, охотникам на ведьм, обитающих в EP, следует внимательнее изучать правила учреждения, в котором они работают (у стажеров нет доступа ко многим документам, тем более к секретной информации). А людям, делающих такие заявления в адрес русской девушки-стажера, хотя бы постараться подкрепить свои слова, пропитанные расизмом и ксенофобией, весомыми аргументами", - заключает девушка.

Обеспокоенность близостью Песковой к "секретным документам" еще во время стажировки девушки выражала депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Она назвала работу дочери сотрудника Кремля в ЕП "недопустимой и компрометирующей структуру".

add_circle ОБСУДИТЬ (7)


Читать все комментарии (7)


Добавить комментарий:

Дочку Пескова заподозрили в шпионской деятельности во время стажировки в Европарламенте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елизавета пескова, европарламент, стажировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети