Дочку Пескова заподозрили в шпионской деятельности во время стажировки в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова написала в Instagram пост о том, что ее пытаются уличить в шпионстве в бытность стажером Европарламента.

"За время стажировки в Европарламенте я повидала немало анти-российских мероприятий и стен, обклеенных русофобскими плакатами и анонсами этих еженедельных events, - пишет Пескова. - Недавно, участница одного из таких семинаров в своём выступлении заявила, что необходимо фильтровать и контролировать попадание таких людей, как я (то есть - русских) в EP. И добавила, что я могла вот так вот взять и передать любой документ президенту".

Пескова пишет, что у стажеров нет доступа ко многим документам, тем более – к секретной информации.

"Я считаю, что в таком случае, охотникам на ведьм, обитающих в EP, следует внимательнее изучать правила учреждения, в котором они работают (у стажеров нет доступа ко многим документам, тем более к секретной информации). А людям, делающих такие заявления в адрес русской девушки-стажера, хотя бы постараться подкрепить свои слова, пропитанные расизмом и ксенофобией, весомыми аргументами", - заключает девушка.

Обеспокоенность близостью Песковой к "секретным документам" еще во время стажировки девушки выражала депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Она назвала работу дочери сотрудника Кремля в ЕП "недопустимой и компрометирующей структуру".