Первые заседания по делу о закрытии участка железной дороги в Перми пройдут 25 февраля и 5 марта

Первое судебное заседание по делу о закрытии железнодорожного сообщения на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь I и Пермь II в Свердловском районном суде Перми состоится 25 февраля, в Верховном суде РФ - 5 марта. Об этом сообщил правозащитник Денис Галицкий на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пермяки пытаются оспорить приказ Минтранса РФ, подписанный в конце декабря, о закрытии движения на железнодорожном участке. Денис Галицкий в своем заявлении отмечает, что участок не является малоинтенсивным, поскольку суммарное фактическое движение грузовых и пассажирских поездов превышает восемь пар поездов в сутки.

По спорному участку железной дороги ходят две пары пассажирских поездов дальнего следования №011/012 Москва — Новый Уренгой "Ямал" и №084 Москва — Приобье "Северный Урал", а также 17 пар пригородных пассажирских электропоездов от станции Пермь II до конечных станций Боковая, Голованово, Дивья, Кизел, Комарихинская, Левшино, Лысьва, Пашия, Теплая Гора, Углеуральская, Чусовская и Ярино.

9 февраля в Перми прошел митинг защитников железной дороги за спасение участка Горнозаводской ветки - Пермь I - Пермь II. На нем приняли резолюцию, которую отправят в краевое правительство. Люди потребовали остановить реализацию транспортной реформы в Перми, переосмыслить ее содержание, обсудив концепцию реформы с горожанами и экспертами. "Требуем отложить повышение оплаты проезда, возобновить движение электрички на перегоне Пермь-1 - Пермь-2", - говорится в тексте резолюции.

Еще один важный момент: митингующие пригрозили не поддержать на сентябрьских выборах кандидатуру нового главы Пермского края Дмитрия Махонина, если он не займется решением этих проблем. На следующий день после митинга Дмитрий Махонин прокатился на электричке, а после устроил разбор полетов своим подчиненным.

11 февраля стало известно, что в тоннеле у Перми I неизвестные строители засыпают гравием железнодорожные пути.