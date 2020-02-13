25 Августа 2020
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Общество Челябинская область
тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

На Южном Урале более 400 человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу

433 человека в Челябинской области находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу. Из них 159 граждан КНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания новым коронавирусом на территории региона не выявлено.

Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР. Так, всего под наблюдение было взято 469 человек, из них 182 гражданина КНР. 36 человек были сняты с наблюдения в связи с истечением 14 дней.

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На Южном Урале более 400 человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу

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Теги: коронавирус, Китай, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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