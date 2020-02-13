25 Августа 2020
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Общество Свердловская область
снег, крыша, обрушение (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге УК заплатит 250 тысяч рублей из-за покалеченной снегом пенсионерки

В Екатеринбурге управляющая компания оштрафована на 250 тыс. руб. Причиной стало ненадлежащее содержание многоквартирного дома, с которого сошел снег.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 6 января этого года в результате плохой очистки кровли жилого дома от снега и наледи по улице Очеретина, 9 произошло падение снега с крыши на пенсионерку 1932 года рождения. Бабушка получила ушибы, гематомы головы и перелом ребер.

Как выяснили в надзорном ведомстве, за данный дом отвечает ООО "УК "Квартал". Против управляющей компании возбудили дело об административном нарушении. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области назначил ей штраф в размере 250 тыс. руб.

Сейчас по факту инцидента органами полиции проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью пенсионерки.

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В Екатеринбурге УК заплатит 250 тысяч рублей из-за покалеченной снегом пенсионерки

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Теги: снег, пенсионерка, УК, штраф, Екатеринбург



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