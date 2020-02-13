Нидерланды: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Россия просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Об этом сообщила министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту.

Уточняется, что просьба со стороны российских властей поступила 17 октября 2019 года. По словам министра, он ответил, что такой вариант не рассматривается, передает Regnum.

Суд по делу MH17 начинается 9 марта, три из четырех подозреваемых обладают российским гражданством. Российские власти отказываются выдать их Нидерландам.

Ранее на пресс-конференции Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT) было объявлено, что к катастрофе могут быть причастны четыре человека: бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), на момент катастрофы глава ГРУ ДНР Сергей "Хмурый" Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), а также гражданин Украины Леонид Карченко.

В начале февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing. Они вызваны для следственных действий.