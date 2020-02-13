Мэрия Тюмени снимет квартиры для пострадавших жителей аварийного дома, где рухнула кладка несущей стены

Администрация Тюмени компенсирует жителям аварийного дома №1б по улице Спорта, где рухнула кладка несущей стены, затраты на съём жилья, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Напомним, после обрушения эвакуированы 14 жителей. Их разместят в гостинице "Колос". Пострадавших нет. Проверку случившегося начала прокуратура области.

В мэрии прошла встреча с пострадавшими. Жильцы снимут квартиры, а администрация компенсирует им плату. УМВД по Тюмени взяло дом под круглосуточную охрану. Дежурство ответственных продлится, пока идёт вывоз вещей и снос строения.

В здании жили как наниматели, то есть обладатели договоров социального найма, так и собственники. Что касается первой группы, важно, чтобы документы, подтверждающие факт найма жилых помещений, были в порядке. После получения и сверки бумаг мэрия объявит аукцион и приобретет квартиры, равнозначные по числу комнат и площади в прежнем жилье. Квартиры собственников оценят, и если они согласятся с мнением профильной организации, им выделят средства на покупку новых квартир.