Футболист Дмитрий Тарасов сравнил с коронавирусом своего парикмахера с азиатской внешностью

Футболист Дмитрий Тарасов снова попал в неприятную ситуацию из-за, мягко говоря, необдуманных слов. И полгода не прошло с того момента, как экс-полузащитник "Локомотива" оправдывался за слова про "дать леща жене, когда та не беременна". А теперь спортсмен сравнил своего парикмахера с азиатской внешностью с коронавирусом.

Тарасов опубликовал в Instagram фото, на котором его подстригает мужчина (даже отметил аккаунт стилиста) и написал "коронавирус", а также пририсовал стрелочки, указывающие на мастера.

Свое мнение по поводу выходки футболиста высказала Тина Канделаки в Telegram: "Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережет тебя от многих бед. Об отношениях с девушками и "красных линиях" мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь. Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна".