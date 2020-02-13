25 Августа 2020
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Общество В России Москва
Дмитрий Тарасов (2020) | Фото: instagram.com/tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов сравнил с коронавирусом своего парикмахера с азиатской внешностью

Футболист Дмитрий Тарасов снова попал в неприятную ситуацию из-за, мягко говоря, необдуманных слов. И полгода не прошло с того момента, как экс-полузащитник "Локомотива" оправдывался за слова про "дать леща жене, когда та не беременна". А теперь спортсмен сравнил своего парикмахера с азиатской внешностью с коронавирусом.
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Тарасов опубликовал в Instagram фото, на котором его подстригает мужчина (даже отметил аккаунт стилиста) и написал "коронавирус", а также пририсовал стрелочки, указывающие на мастера.

Свое мнение по поводу выходки футболиста высказала Тина Канделаки в Telegram: "Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережет тебя от многих бед. Об отношениях с девушками и "красных линиях" мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь. Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна".

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Футболист Дмитрий Тарасов сравнил с коронавирусом своего парикмахера с азиатской внешностью

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Теги: дмитрий тарасов, коронавирус, парикмахер, тина канделаки



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