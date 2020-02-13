В сети появились фото тюремного застолья с участием осужденного за убийство Немцова

В соцсети "Вконтакте" появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии. На этот факт обратил внимание проект Scanner Project.

Судя по дате, фотографии были сделаны в июле 2018 года. В тот момент Дадаев отбывал наказание в ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

ГУФСИН России по Иркутской области назначил служебную проверку после сообщений о застолье.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. В отношении заказчика и организатора убийства дело выделено в отдельное производство.

В прошлом году широкий общественный резонанс вызвали фотографии члена банды "цапков" Вячеслава Цеповяза, поедающего в заключении шашлык и крабов. В УФСИН по Амурской области, где сидит Цеповяз, сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка. Фотографии "свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", они были сделаны в 2015 году.

Сам Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями. Фотографии, на которых он обедает деликатесами, он назвал подделкой.