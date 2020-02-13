Среднеуральская птицефабрика продолжит работу: суд отменил решение о приостановке предприятия

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/repair/country-house/wooden-house/interior-finish/, выбирай YouDo!
Ремонт под ключ: http://remont.youdo.com/repair/flat/euroremont/, отзывы.
http://remont.youdo.com/carpentry/window/roof/: подробное описание тут.



Общество Свердловская область Уральский ФО
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Среднеуральская птицефабрика продолжит работу: суд отменил решение о приостановке предприятия

Верхнепышминский городской суд отменил решение о приостановке деятельности Среднеуральской птицефабрики.

Напомним, 11 февраля суд временно приостановил работу птицефабрики, входящей в агрохолдинг "Равис". По словам руководства "Среднеуральской", МЧС в декабре прошлого года проводило проверку, по итогам которой были выявлены нарушения пожарной безопасности. Было предписано устранить их до 2 ноября этого года, однако прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с требованием приостановить работу птицефабрики, которое было удовлетворено.

На предприятии заявляли, что оспорят это решение. В результате в среду вечером суд его отменил. Фабрика продолжит работать, при этом все нарушения должны быть устранены в срок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских призвал руководство "Среднеуральской" не заниматься "шантажом".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Среднеуральская птицефабрика продолжит работу: суд отменил решение о приостановке предприятия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Среднеуральская птицефабрика, суд, предприятие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 11:25 Мск Проблемы Среднеуральской птицефабрики обсудили в полпредстве. Будет разработан план
Ранее 17.02.2020 14:57 Мск Суд обязал Среднеуральскую птицефабрику устранить пожарные нарушения до ноября

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2020 14:14 Мск Депутат Госдумы призвал руководство "Среднеуральской" не заниматься "шантажом"
Ранее 12.02.2020 12:27 Мск Суд приостановил деятельность птицефабрики "Среднеуральская". Предприятие продолжает работать
Ранее 27.12.2019 14:18 Мск "Пометохранилище": гендиректор птицефабрики "Среднеуральская" стал фигурантом уголовного дела
Ранее 11.11.2019 13:34 Мск Птицефабрика "Среднеуральская" может избежать массового сокращения работников
Ранее 02.07.2018 09:48 Мск В результате проверки на птицефабрике "Среднеуральская" выявили 14 нарушений
Ранее 28.05.2018 09:15 Мск Среднеуральская птицефабрика выплатила полмиллиона за сброс отходов
Ранее 05.04.2018 08:30 Мск Среднеуральская птицефабрика заплатит полмиллиона за сброс отходов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети