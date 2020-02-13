Среднеуральская птицефабрика продолжит работу: суд отменил решение о приостановке предприятия

Верхнепышминский городской суд отменил решение о приостановке деятельности Среднеуральской птицефабрики.

Напомним, 11 февраля суд временно приостановил работу птицефабрики, входящей в агрохолдинг "Равис". По словам руководства "Среднеуральской", МЧС в декабре прошлого года проводило проверку, по итогам которой были выявлены нарушения пожарной безопасности. Было предписано устранить их до 2 ноября этого года, однако прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с требованием приостановить работу птицефабрики, которое было удовлетворено.

На предприятии заявляли, что оспорят это решение. В результате в среду вечером суд его отменил. Фабрика продолжит работать, при этом все нарушения должны быть устранены в срок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских призвал руководство "Среднеуральской" не заниматься "шантажом".