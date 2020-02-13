Врио главы Прикамья устроил "разбор полётов" после поездки на электричке по маршруту Голованово - Пермь-I

Исполняющий обязанности губернатора Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал свою поездку на электричке по маршруту Голованово – Пермь-I, устроив "разбор полётов" и объявив о новшествах, связанных с поездками между станциями. Об этом он рассказал в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о том, что Махонин "протестировал" маршрут Голованово – Пермь-I. Общественница Людмила Ёлтышева отметила, что Махонин в этой ситуации оказался не похож на других чиновников. "Человек сел, прокатился. Если и была охрана, то она была где-то по вагону раскидана. Даже непонятно было, что это проехал чиновник. Вышел на Перми-I и сел в дорогой автомобиль", - прокомментировала она.

Глава региона сообщил в соцсети, что "не хотел высказываться до проведения совещания с руководством Свердловской железной дороги, краевым минтрансом и главой города".

"Мои коллегам замечания: что "зацепило" в поездке самого и на что пожаловались люди. Первая электричка уходит в 6.48, а станция в Голованово открывается позже, ждёшь на морозе и снег не почищен, приходится утопать в сугробах. Поручил исправить – станция уже начала работать с 6.30. Попросил начальника СвЖД Ивана Колесникова проработать и запустить в интервале с 7 до 8 утра ещё одну электричку", – отметил Махонин.

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Сейчас автобусы маршрута №3 доезжают до завода Шпагина только в пиковые часы, в остальное время конечная – "Сквер имени Решетникова". Вскоре это изменится.

"Поручил главе Перми Дмитрию Самойлову проанализировать загрузку, уже сегодня количество "доездов"до Шпагина увеличить с 31 до 41, а также ускориться по работам на путепроводе, чтобы автобусы большой вместимости могли доезжать до Перми-I. Продолжу разбираться в этом вопросе", – резюмировал Махонин.