В Китае за сутки число умерших и заболевших коронавирусом резко выросло

Число заболевших коронавирусной инфекцией и жертв вируса COVID-19 резко увеличилось за прошедшие сутки: +242 смерти и +14 840 заболевших. Но это связано с изменением методики подсчета пациентов и жертв: в провинции Хубэй (центром которой является город Ухань, где и началась вспышка) начали считать зараженными не только тех, у кого вирус был выявлен по результатам анализов, но и тех, кому сделали томографию легких. Хотя последний вариант диагностики не самый точный, он более быстрый и позволяет скорее начать лечение. Если посчитать по старой системе, то динамика по заболевшим и умершим не слишком будет отличаться от предыдущих суток.

Тем не менее, как сообщает Bloomberg, чиновник, который распорядился пересмотреть систему подсчета заболевших, был отстранен от должности. Общее число заболевших теперь превышает 60 тыс., умерло – более 1300 человек.

Новые данные перечеркивают осторожный оптимизм предыдущих дней по поводу того, что есть тенденция к ослаблению эпидемии.