25 Августа 2020
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Политика В России
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

Рабочая группа обсудит с Путиным порядок общероссийского голосования

13 февраля члены рабочей группы по внесению изменений в Конституцию обсудят с президентом России Владимиром Путиным процедуру общероссийского голосования по поправкам.
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Голосование состоится после подписания главой государства законопроекта о поправках в соответствии с его ст. 2. Эта часть закона вступит в силу раньше, чем часть, касающаяся непосредственно поправок, соответствующее процедурное положение также будет включено в итоговый текст документа.

Проводить голосование будет ЦИК. Оно будет максимально приближена к требованиям закона о выборах президента, неизбежные несоответствия, в том числе и в части агитации, предполагается устранить в ближайшее время, пишет "Коммерсант".

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выдвинул предложение о внесении Бога в Конституцию РФ. Партийные деятели также заверили журналиста Накануне.RU в том, что предложение пока только устное и никакой конкретики в себе не несло. Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля.

Тем временем, в Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, сообщает РБК. В связи с этим россиянам предоставят дополнительный выходной.

Идею высказали в администрации президента, она связана с расчетом на более высокую явку. Дело в том, что в обычный выходной у людей могут быть свои планы, и они могут от них не отказываться.

Основная дата, которая рассматривается, - 22 апреля, рассказали изданию источники, близкие к администрации президента. Именно в этот день родился Владимир Ленин, а ООН учредила праздник Матери-Земли.

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Рабочая группа обсудит с Путиным порядок общероссийского голосования

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Теги: Путин, Конституция



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