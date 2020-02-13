В Тюмени прокуратура начала проверку после падения стены жилого дома

Прокуратура Тюмени организовала проверку после частичного выпадения кирпичной кладки стены жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, в 2014 году дом признан аварийным, расселение жильцов было запланировано до 2022 года. В доме расположены четыре коммунальные квартиры - всего 21 комната. В их числе и муниципальное жилье.

Администрацией города созывается заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, в доме №1б по улице Спорта в Тюмени рухнула кирпичная кладка, жильцы эвакуированы.

Об обрушении несущей стены на площади в 6 "квадратов" во втором подъезде жилого двухподъездного дома стало известно 12 февраля.

Эвакуированы 14 жителей. Их разместят в гостинице "Колос". На месте проводятся аварийно-спасательные работы. Пострадавших нет.