Курганский подросток арестован за стрельбу в сотрудника ДПС

По ходатайству следственных органов несовершеннолетний житель Кургана, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД, заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 8 февраля 17-летний юноша, находясь в подъезде одного из домов по улице Дзержинского, из оконного проема выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника ДПС, когда тот ехал в служебном автомобиле.

Полицейский получил травмы.

Несовершеннолетний заключен под стражу. В настоящее время по делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий. Ведется следствие.

Напомним, в Кургане 10 лет тюрьмы грозит мужчине, который устроил "догонялки" с сотрудниками ГИБДД.

Несколько дней назад нетрезвый водитель на своем автомобиле двигался по улице Коли Мяготина в районе остановки "Пичугина" - сзади ехал патрульный экипаж ДПС. На пешеходном переходе мужчина притормозил, чтобы пропустить людей. В этот момент из полицейской машины выбежал сотрудник ГИБДД, быстро подошел к машине "гонщика", открыл ее и попытался достать ключ из замка зажигания. В этот момент нарушитель поехал, полицейский не отцеплялся, но через несколько метров все же выпустил руль из рук и упал на асфальт, получив ушибы.

Через несколько перекрестков, уходя от погони, нарушитель врезался на повороте в сугроб и полицейские смогли его задержать.