В России планируется ужесточить контроль за оборотом лекарств

"Единая Россия" планирует в ближайшее время внести в Госдуму проекты законов, которые направлены на расширение государственного контроля за оборотом лекарств.

Как сообщил первый замруководителя партии Андрей Исаев, как ожидается, ФАС дополнительные полномочия по контролю ценообразования препаратов. А в законе "Об обращении лекарственных средств" планируется указать общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей и меры, которые в долгосрочной перспективе должны повлиять на цены.

Данные меры связаны с тем, что в РФ возможны неконтролируемые скачки цен на лекарства, что показала ситуация с коронавирусом, сообщают "Известия".

Ранее данные Роспотребнадзора и ФАС о случаях роста цен на медицинские маски подтвердили и в Госдуме. Депутат Анна Кувычко ("Единая Россия") сообщила на пленарном заседании нижней палаты парламента, что активисты провели мониторинг цен на маски в 63 регионах, и в 45 из них наблюдается рост цен в диапазоне 200-400%.

При этом в каждой четвертой проверенной аптеке наблюдается дефицит масок. Лидером по росту цен в оптовом сегменте стала Адыгея – там закупочные цены выросли в 15 раз, завышения выявлены в Челябинской, Московской, Тюменской областях, Крыму, Алтайском крае и других регионах.