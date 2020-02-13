Власти Гонконга: коронавирус может распространяться по канализационным трубам

Китайский коронавирус может распространяться по канализационным трубам.

Об этом сообщили власти Гонконга. Это произошло после заражения 62-летней женщины, которая заболела в одном из жилых комплексов. При этом она не посещала китайский город Ухань и не общалась с инфицированными.

Часть жильцов эвакуировали из квартир, но коронавирус в трубах не нашли. Однако технические службы выяснили, что владельцы одних апартаментов самовольно сделали перепланировку: воздух из унитаза мог попасть на улицу, а оттуда в другую квартиру, сообщает news.ru.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сроки создания вакцины от китайского коронавируса.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, первые вакцины могут быть готовы через полтора года.

"Потребуется время на их разработку, но при этом мы не беззащитны", — отметил он. По словам Гебрейесуса, сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение.