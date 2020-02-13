В России могут запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Как ожидается, штрафы будут достигать 40 тыс. руб. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст.

Физическим лицам будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. руб., юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Как сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, внесение поправки в проект КоАПа поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, пишут "Известия".

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который ужесточает наказание за шумное поведение в многоквартирных домах, при этом собственники недвижимости будут нести ответственность и за арендаторов.

Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. руб. По словам экспертов, сегодня федерального "закона о тишине" не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.

Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.