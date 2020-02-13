СМИ: Петросян перевел Степаненко миллиард рублей

Юморист Евгений Петросян перевел на счет экс-супруги Елены Степаненко 1 млрд руб.

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Это случилось в декабре 2017 года. Деньги были переведены перед уходом к помощнице Татьяне Брухуновой, с которой у артиста тогда были романтические отношения.

Петросян сделал четыре перевода: по 300, 250, 100 и 350 млн руб. За каждый из них была взята комиссия в 0,001%, пишет "Комсомольская правда".

В 2018 году Хамовнический районный суд Москвы арестовал всю недвижимость Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Среди имущества - 6 квартир в столице и загородный дом площадью 3 тыс. квадратных метров.

Супруги могут жить в квартирах и доме, но продавать их не могут.

Ранее Степаненко указала в исковом заявлении о разделе имущества с супругом произведения искусства.

Степаненко просит взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Как ранее сообщало Накануне.RU, Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ процесс по разводу и разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, артистка ранее обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом.