25 Августа 2020
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Общество В России
Евгений Петросян (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

СМИ: Петросян перевел Степаненко миллиард рублей

Юморист Евгений Петросян перевел на счет экс-супруги Елены Степаненко 1 млрд руб.
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Это случилось в декабре 2017 года. Деньги были переведены перед уходом к помощнице Татьяне Брухуновой, с которой у артиста тогда были романтические отношения.

Петросян сделал четыре перевода: по 300, 250, 100 и 350 млн руб. За каждый из них была взята комиссия в 0,001%, пишет "Комсомольская правда".

В 2018 году Хамовнический районный суд Москвы арестовал всю недвижимость Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Среди имущества - 6 квартир в столице и загородный дом площадью 3 тыс. квадратных метров.

Супруги могут жить в квартирах и доме, но продавать их не могут.

Ранее Степаненко указала в исковом заявлении о разделе имущества с супругом произведения искусства.

Степаненко просит взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Как ранее сообщало Накануне.RU, Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ процесс по разводу и разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, артистка ранее обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом.

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СМИ: Петросян перевел Степаненко миллиард рублей

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Теги: Петросян, Степаненко



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Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2020 01:29 Мск Названа стоимость общего имущества Петросяна и Степаненко

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Ранее 26.12.2019 15:00 Мск Петросян пригрозил судом Первому каналу за передачу про раздел имущества со Степаненко

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