СМИ: Жаров ничего не знает о возможном назначении главой "Газпром-медиа"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем "Газпром-медиа".

"Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее "Ведомости" написали, что Жаров может покинуть свой пост, а его место займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов. Сам Жаров якобы займет пост руководителя "Газпром-медиа".

Как сообщалось, Роскомнадзор выступает против блокировок в интернете, потому что считает штрафы эффективнее, заявил глава ведомства Александр Жаров, выступая на форуе в Китае. При этом, по словам главы РКН, России есть чему поучиться у Китая с точки зрения технологий регулирования сети.

Также Жаров заявил о желании помогать "Яндексу", который является "национальной гордостью". Впрочем, у Роскомнадзора также есть желание оберегать различные уровни безопасности граждан и страны в условиях быстрого развития технологий.