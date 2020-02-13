25 Августа 2020
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Политика В России
Александр Жаров, глава Роскомнадзора (2012) | Фото:ria.ru

СМИ: Жаров ничего не знает о возможном назначении главой "Газпром-медиа"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем "Газпром-медиа".

"Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее "Ведомости" написали, что Жаров может покинуть свой пост, а его место займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов. Сам Жаров якобы займет пост руководителя "Газпром-медиа".

Как сообщалось, Роскомнадзор выступает против блокировок в интернете, потому что считает штрафы эффективнее, заявил глава ведомства Александр Жаров, выступая на форуе в Китае. При этом, по словам главы РКН, России есть чему поучиться у Китая с точки зрения технологий регулирования сети.

Также Жаров заявил о желании помогать "Яндексу", который является "национальной гордостью". Впрочем, у Роскомнадзора также есть желание оберегать различные уровни безопасности граждан и страны в условиях быстрого развития технологий.

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СМИ: Жаров ничего не знает о возможном назначении главой "Газпром-медиа"

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Жаров, Газпром-медиа



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Ранее 23.03.2020 21:04 Мск Мишустин уволил главу Роскомнадзора
Ранее 18.03.2020 05:21 Мск СМИ: Жаров станет гендиректором "Газпром-Медиа"

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