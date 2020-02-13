Употребление снюса может стать причиной развития рака

Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака, а также привести к серьезным проблем со здоровьем.

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Как сообщили в Роспортребнадзоре, у подростков снюс может спровоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания.

Употребление снюса - доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких. Кроме того, длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии, отметили в ведомстве, сообщает "Рен ТВ".

Тем временем, Госдума решила в ускоренном порядке рассмотреть поправки в антитабачный закон. Они касаются запрета на оборот так называемых снюсов – не содержащих табак никотиновых смесей и конфет. На конец прошлого года пришелся пик употребления снюсов среди школьников, что привело к нескольким трагическим случаям и широкому общественному резонансу.

По словам главы комитета ГД по здравоохранению Дмитрия Морозова, уже на следующей неделе поправки рассмотрит комитет, передает корреспондент Накануне.RU. а на 3 марта глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил назначить рассмотрение законопроекта во втором чтении.