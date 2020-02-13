Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка

Глава кабмина России Михаил Мишустин и руководитель Сбербанка Герман Греф обсудили подробности сделки по продаже контрольного пакета банка правительству.

"Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров", — сказал Греф.

По его словам, акции Сбербанка будут переданы в Фонд национального благосостояния, а формальным собственником станет Минфин, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что возможным покупателем пакета акций станет Росимущество. Пакет оценивается примерно в 3 трлн руб. У ФНБ есть такие средства (объем фонда составляет порядка 8 трлн руб.), но текущее ограничение в законодательстве не дает провести эту сделку без изменения юридической базы.