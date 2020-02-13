Храп у детей и взрослых может привести к серьезным заболеваниям

Храп опасен для здоровья человека и может стать причиной развития серьезных заболеваний, как у детей, так и у взрослых.

Как сообщил врач-отоларинголог Алексей Кошелев, храп, который представляет собой систематическое нарушение дыхания во сне, сам по себе не опасен, однако задержки дыхания могут достигать десяти секунд, а это уже существенно вредит организму, который получает меньше кислорода.

У взрослых задержки дыхания во сне могут приводить к нарушениям сна и усталости, а также головной боли на следующий день - для возобновления дыхания организму приходится просыпаться, при этом получается, что сон человека становится прерывистым.

Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается, сказал эксперт.

Наибольшую опасность остановка дыхания во сне у детей несет для развития мозга и мышц, сообщает "Рен ТВ".

Ранее сообщалось о том, что россияне не высыпаются. По крайней мере, половина из них. Таковы результаты исследования, проведенного проектом "Здоровье Mail.Ru". При этом треть наших сограждан не понаслышке знают, что такое бессонница.

Исследование показало, что в будни большинство опрошенных просыпаются в промежутке между 6 и 7 утра — так ответили 40%. C 7 до 8:30 поднимается каждый четвертый (25%), раньше 6 утра звенит будильник у 21%. 14% респондентов просыпаются после 8:30. Что касается времени отхода ко сну, 37% отметили период с 23:00 до полуночи. Еще 30% ложатся спать с 22:00 до 23:00, после полуночи — 25%.

Опрос также показал, что не все спят рекомендованные врачами восемь часов — это удается лишь каждому третьему. При этом половине опрошенных (53%) в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты чаще называли бессонницу (30%), дела или хобби, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).