25 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2020) | Фото: youtube

Мишустин провел первые кадровые перестановки: назначил заместителей в Минспорта и Минэкономразвития

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителей в Министерство спорта РФ и Министерство экономического развития, передает корреспондент Накануне.RU.

Распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации. Должность заместителя министра спорта получил первый заместитель РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Замминистром экономики стала бывшая замруководителя экспертного управления президента РФ Татьяна Илюшникова.

Напомним, 16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

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Мишустин провел первые кадровые перестановки: назначил заместителей в Минспорта и Минэкономразвития

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Теги: Михаил Мишустин, кадровые перестановки, назначение, заместитель министра, Одес Байсултанов, Татьяна Илюшникова



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