В Мурманской области на шахте произошел пожар

В Кировске на шахте по добычи руды произошел пожар. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на собственные источники, пожар возник на горизонте 250 м. На поверхность были выведены 383 человека, один горняк пропал, но вскоре был обнаружен спасателями.

Сообщается, что мужчина жив, помощь врача ему не требуется.

Пожар произошел в 17.00 по местному времени. Шахта принадлежит компании "Апатит". В организации заявили, что работа шахты будет возобновлена в ближайшее время.