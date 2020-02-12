25 Августа 2020
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Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

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Политика Центральный ФО В России В бывшем СССР Москва
(2006) | Фото

В Кремле опровергли информацию о планах Путина по "поглощению" Белоруссии

В Кремле опровергли сообщение Bloomberg о предложении Владимира Путина к Александру Лукашенко об объединении России и Белоруссии, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Изданию пресс-секретарь главы государства сообщил, что речь шла об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее Bloomberg сообщало, что за месяц до своего послания Федеральному собранию Путин якобы предлагал Лукашенко возродить соглашение о создании Союзного государства, для того, чтобы стать главой нового Союзного государства и обойти запрет на ограничение количества президентских сроков. После отказа Лукашенко, якобы Москва отказалась поставлять Минску нефть на льготных условиях.

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В Кремле опровергли информацию о планах Путина по "поглощению" Белоруссии

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Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, слияние, интеграция



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