В Кремле опровергли информацию о планах Путина по "поглощению" Белоруссии

В Кремле опровергли сообщение Bloomberg о предложении Владимира Путина к Александру Лукашенко об объединении России и Белоруссии, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Изданию пресс-секретарь главы государства сообщил, что речь шла об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее Bloomberg сообщало, что за месяц до своего послания Федеральному собранию Путин якобы предлагал Лукашенко возродить соглашение о создании Союзного государства, для того, чтобы стать главой нового Союзного государства и обойти запрет на ограничение количества президентских сроков. После отказа Лукашенко, якобы Москва отказалась поставлять Минску нефть на льготных условиях.