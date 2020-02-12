25 Августа 2020
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такси (2015) | Фото: gorlovka.today

"Вези меня, тварина!" В Москве "Мисс Томск – 2013" избила таксиста

В Москве пассажирка набросилась с кулаками на водителя такси, после того, как он в ответ на грубость отказался везти женщину по месту назначения, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись истерики пассажирки облетела социальные сети. Мы не можем ее опубликовать из-за обилия нецензурной лексики. На кадрах женщина выкрикивает ругательства в адрес водителя и угрожает ему расправой.

"Вези меня, мразь! Меня люди ждут! Вези, а то люди сейчас сюда подъедут, тварь", - кричит пассажирка, начиная избивать водителя. Также она кричала, что водитель не везет ее, потому что она "русская".

По предварительным данным, в скандале оказалась замешана московский фитнес-тренер Яна Данькова, которая ранее победила в конкурсе "Мисс Томск – 2013".

По данным telegram-канала Baza, конфликт произошел из-за 57 рублей. Сначала водитель такси долго ждал Яну, а затем просто не сразу нажал кнопку "В пути" (по его словам, опоздал на несколько секунд). За это время накапало восемь минут ожидания, поэтому к цене поездки добавились лишние рубли. Яна с этим не согласилась - в результате и произошел конфликт, после которого водитель высадил ее, не доезжая до конечного пункта. Поездку пассажирка так и не оплатила.

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"Вези меня, тварина!" В Москве "Мисс Томск – 2013" избила таксиста

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Теги: такси, водитель, пассажирка



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 05:05 Мск Таксист рассказал подробности инцидента с "Мисс Томск – 2013"

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