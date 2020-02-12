В Прикамье четверо мужчин предстанут перед судом за групповое изнасилование несовершеннолетней

В Прикамье перед судом предстанут четверо местных жителей за изнасилование несовершеннолетней, свершенное почти 10 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По информации следователей, обвинения, в зависимости от роли каждого, предъявлены по статьям: изнасилование несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Преступление сотрудникам Чердынского межрайонного следственного отдела удалось раскрыть в мае прошлого года, а совершено оно было вечером, в марте 2010 г.

По данным следствия, 21-летний обвиняемый напился и ударил рукой по лицу свою 17-летнюю знакомую и изнасиловал ее. Вместе с ним девушку по очереди изнасиловали его знакомые, которым в тот момент было 25, 22 и 17 лет.

Совершеннолетних обвиняемых заключили под стражу. Также сообщается, что по результатам расследования в образовательное учреждение было направленно представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Рассмотрение представления и принятие конкретных мер взято на контроль в следственном отделе.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.