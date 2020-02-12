Тюменский следователь, праздновавший повышение под воровские лозунги, уволен за нарушение присяги

Следователь Рафик Аглиуллин, который, как сообщалось ранее, отмечал в кафе получение звания "майор" под воровские лозунги, уволен из органов по дискредитирующим основаниям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Таким основанием стало нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России.

Также в ведомстве сообщили, что следственное управление даст объективную и принципиальную оценку поведению сотрудников, и примет жесткие меры реагирования.

Напомним, сеть взорвал видеоролик празднования в одном из заведений в Тюмени. По предварительным данным, следователь областного управления СК Рафик Аглиуллин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видеозаписи произнес в кадре воровские лозунги "Жизнь ворам, АУЕ" и перечислил собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет".

Позднее автор скандального видеоролика объяснил свои действия шуткой.Сообщалось, что видеоролик снял тюменец Денис Девкин. Он заявил, что в грузинское кафе зашел с другом, чтобы купить чачи, и увидел знакомых.

"У меня друг спортсмен, и, получается, с кем-то он занимался, пересекался в спортзале. Они общались. И я кого-то заочно знаю. Но мы не знакомы близко", - заявил он.

По словам автора видеоролика, Instagram якобы не записал конец его фразы, где он хвалит местную полицию.