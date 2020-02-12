24 Августа 2020
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Ямал, льготная ипотека, новостройка (2019) | Фото: yanao.ru

Многодетным семьям списали по ипотеке 14 млрд рублей

Погашение ипотеки на сумму до 450 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка уже получили 31,6 тыс. российских семей. По данным оператора программы компании ДОМ.РФ, за прошедшие 4,5 месяца действия программы общая сумма списанных долгов достигла почти 14 млрд руб., сообщает РБК.
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Лидерами являются Тюменская область (с учетом автономий), где число одобренных заявок превысило 2,5 тыс., и Подмосковье (2,1 тыс.). В пятерку также вошли Башкортостан (1,3 тыс.), Свердловская область (1,2 тыс.) и Москва (1,1 тыс.).

Напомним, программа господдержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку, была запущена в конце сентября прошлого года. Она касается семей, в которых третий или последующий ребенок родился не ранее 2019 года. Предполагается, что этот порядок будет касаться многодетных родителей, у которых ребенок родится до конца 2022 года.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что эта программа является драйвером развития жилищного строительства в России и улучшения демографии.

Эксперт направления "Качество жизни" Общероссийского народного фронта Арсений Беленький отмечает, что программа наиболее востребована в регионах с относительно невысокими ценами на жилье. В Москве ее эффективность намного ниже, если считать не в абсолютном выражении, а по отношению к числу семей.

Президент Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Светлана Недилько признает, что на практике многодетной семье вообще непросто оформить ипотеку, так как не все банки на это идут. Ведь зачастую работает только отец, и доказать, что супруги смогут выплатить кредит, сложно.

Зампред Уральского банковского союза Евгений Болотин отмечает немаловажную деталь: те, кто берут ипотеку и имеют не менее троих детей, должны достаточно хорошо зарабатывать. То есть госпрограмма заведомо имеет весьма ограниченный круг пользователей. Например, в УрФО Курган сразу отпадает - местные жители не в состоянии взять ипотеку. В ЯНАО высокие доходы, но физически мало семей, так как в регионе небольшое население и много вахтовиков. А вот в ХМАО и Свердловской области ситуация более благоприятная.

Что касается возможного улучшения демографии России, то можно посчитать, что количество тех, кто погасит часть ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка, в годовом исчислении составит около 80 тыс. Это чуть более 5% от общего числа рождений в стране. По словам демографа Алексея Ракши, семей, рожающих таких детей и выплачивающих ипотеку, около 30%. То есть доля третьих и последующих рождений составляет около 17%, как и было в последние годы.

Изменится ли ситуация, станет ясно к концу года. Выводы о влиянии мер поддержки на рождаемость можно делать не ранее, чем через 9 месяцев после начала их действия. Накануне.RU прогнозировало, что к росту рождаемости они не приведут.

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Многодетным семьям списали по ипотеке 14 млрд рублей

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Теги: ипотека, семья, дети



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