В Нью-Йорке робот пермской компании Promobot проверяет людей на коронавирус

Пермские инженеры из компании Promobot создали робота, который помогает прохожим в Нью-Йорке проверить себя на наличие симптомов коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

По информации ведомства, робот предлагает респондентам пройти опрос и ответить на пять вопросов. В частности, андроид спрашивает, не было ли у опрашиваемых в ближайшее время кашля, температуры, рвоты. Симптомы коронавируса пермский робот узнал из исследования Народной больницы Уханьского университета.

По данным New York Post на 6 февраля, робот опросил около 300 человек и не выявил ни у одного из них симптомов, схожих с симптомами коронавируса.