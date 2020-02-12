24 Августа 2020
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промобот, андроид, робот (2020) | Фото: minzdrav_permkrai

В Нью-Йорке робот пермской компании Promobot проверяет людей на коронавирус

Пермские инженеры из компании Promobot создали робота, который помогает прохожим в Нью-Йорке проверить себя на наличие симптомов коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

По информации ведомства, робот предлагает респондентам пройти опрос и ответить на пять вопросов. В частности, андроид спрашивает, не было ли у опрашиваемых в ближайшее время кашля, температуры, рвоты. Симптомы коронавируса пермский робот узнал из исследования Народной больницы Уханьского университета.

По данным New York Post на 6 февраля, робот опросил около 300 человек и не выявил ни у одного из них симптомов, схожих с симптомами коронавируса.

промобот, андроид, робот(2020)|Фото: minzdrav_permkrai

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В Нью-Йорке робот пермской компании Promobot проверяет людей на коронавирус

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Теги: промобот, андроид, робот, коронавирус



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