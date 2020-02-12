Южная Корея откроет в Тюмени уникальную стоматологию с челюстно-лицевой хирургией

В Тюмени на базе многопрофильного стационара МСЧ "Нефтяник" появится уникальная стоматологическая клиника с отделением челюстно-лицевой хирургии. К проекту в рамках кластера "Медицинский город" приложит руку южнокорейская клиника Sun Healthcare International, приняв на себя роль консультанта-оператора в строительстве. Идея о строительстве стоматологии родилась еще четыре года назад, когда корейские коллеги впервые приезжали в Тюмень.

Как сообщила Накануне.RU пресс-служба Тюменской области, губернатор Александр Моор встретился с делегацией Республики Корея во главе исполнительного директора клиники Sun Healthcare International Ли Кю Ын, где обе стороны обсудили реализацию проекта на всех предстоящих этапах. Ранее Ли Кю Ын подписал соответствующий договор с генеральным директором, главным врачом медико-санитарной части "Нефтяник" Иваном Поповым.

"Этот проект, по мнению медицинского сообщества, интересен для всего Уральского региона. Он предполагает создание полного цикла стоматологической помощи взрослому населению и детям на одной базе, чтобы наши пациенты могли получить весь спектр квалифицированных стоматологических услуг в одном месте", – делится своим мнением Иван Попов.

Как сообщает губернатор Тюменской области, новое медучреждение будет являться многопрофильным, что позволит решить любую проблему, начиная с эстетической стоматологии, заканчивая ортогнатическими операциями всех категорий сложности. Изюминкой данной клиники станет отделение челюстно-лицевой хирургии, куда смогут обратиться пациенты с врождённой челюстно-лицевой патологией, последствиями травм и ожогов уже в 2023 году.

"Мы многое делаем в регионе для развития системы здравоохранения, и теперь хотели бы внедрить самые современные технологии и в стоматологии, в частности, в лицевой хирургии, - подчеркивает губернатор. - Наша задача, не только построить современную стоматологическую клинику, оснастить ее высокотехнологичным оборудованием, но и подготовить необходимый медицинский персонал. Начать процесс подготовки специалистов необходимо уже на стадии строительства. И в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку наших корейских коллег". Как заверил Александр Моор, он лично будет контролировать процесс строительства клиники на всех его этапах.

В 2020 г. начнется уже практическая реализация проекта, в которую войдет также и обучение специалистов работе на новейшем оборудовании коллегами из республики Корея. Также, исполнительный директор клиники Sun Healthcare International отметил, что хотел бы осуществить ответную стажировку, высоко оценив уровень профессионализма тюменских хирургов во время посещения медучреждений города.