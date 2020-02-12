24 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР
(2004) |

Минск опроверг данные о том, что Белоруссия и США договорились о поставках нефти

Первый зампремьера Белоруссии Дмитрий Крутой опроверг данные о том, что Белоруссия и США договорились о поставках нефти.

По его словам, Минск не заключал с Вашингтоном никаких контрактов на поставку "черного золота", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на весь 2020 год. Об этом по итогам российско-белорусских переговоров сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Отношения белорусской и российской стороны испытывают напряжение в вопросах ценообразования на поставки газа и особенно нефти с конца прошлого года. При этом глава Госдепа США Майк Помпео заявлял, что американские компании могут полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по "конкурентным ценам".

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Минск опроверг данные о том, что Белоруссия и США договорились о поставках нефти

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Теги: белоруссия, сша, нефть



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