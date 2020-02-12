В Зауралье побывали инспекторы Минпросвещения - смотрели школы и детские сады

В Курганскую область приехали федеральные эксперты дирекции "Школа-2025", представляющие Министерство просвещения России. Они оценили пристрой к Сафакулевской средней школе, сделанный в 2019 году, а также посмотрели площадку, на которой сейчас строят новый корпус Канашской школы в Шадринском районе.

Все эти ремонтные работы ведутся в регионе в рамках нацпроекта "Образование", рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Московские гости съездили также в новые детские сады в Кетово, Шумихе и Щучье, которые были построены по нацпроекту "Демография".

Стоит отметить, что сейчас детский сад в Кетово, например, уже получил лицензию на образовательную деятельность. В Шумихе и Щучье эта работа пока ведется.

До начала апреля 2020 года строители закончат работы по строительству новых детских садов в Шадринске и Макушино, а также на трех объектах в Кургане.