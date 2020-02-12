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Происшествия Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

Уральская пенсионерка пострадала от лже-сотрудника московского банка

В Нижнем Тагиле пенсионерка перевела лже-сотруднику банка более 70 тысяч рублей. Злоумышленника ищут.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, все началось с того, что 65-летней женщине на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности крупного банка и поведал, что злоумышленники пытаются перевести более 8 тысяч рублей с банковской карты тагильчанки на счет некоего мужчины.

Бабушка пояснила, что с таким человеком не знакома, а на ее карте такой суммы попросту нет. Тогда настойчивый "банкир" поинтересовался, есть ли еще какие-нибудь карты, так как их нужно проверить на предмет мошеннических действий. Женщина сообщила о наличии карты другого банка и назвала звонившему ее номер и трехзначный код на обратной стороне. После ей пришло несколько смс-сообщений с цифровым кодом, которые она продиктовала неизвестному "для проверки незапланированных банковских операций".

Спустя какое-то время пенсионерка заподозрила обман и обратилась в банк, запросив выписку о движении средств по счету: оказалось, что с ее карты, номер которой она и диктовала по телефону, сделали списания на общую сумму более 73 тысяч рублей. Все деньги оказались переведены на неизвестный счет в Москве.

Сейчас мошенника ищут. Полицейские Нижнего Тагила советуют в подобном случае немедленно звонить на "горячую линию" своего банка либо лично обратиться в ближайший офис за достоверной информацией, а также проинформировать об этом правоохранительные органы.

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Уральская пенсионерка пострадала от лже-сотрудника московского банка

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Теги: банк, мошенник, Нижний Тагил



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