"Отстаньте вы от ребят!": Милонову посоветовали прекратить приставать к школьникам

Наталья Поклонская снова сошлась в заочном споре с Виталием Милоновым. Они уже бились за право отмечать Хэллоуин, теперь экс-прокурор Крыма комментирует предложение коллеги-депутата запретить отмечать День Святого Валентина в школах.

"Проще всего рубануть топором со всей дури: есть проблема — давайте выпишем "запрет"! И без разницы — будет ли он работать. Главное — в очередной раз пошуметь в новостях! Так было с Хэллоуином и украинскими тыквами, а теперь требуют запретить День всех влюблённых. И снова лезут к школьникам!" – возмущается зампред комитета Госдумы по международным отношениям.

Про Милонова она говорит не иначе как "засидевшийся в своем нафталиновом кабинете запретитель", забывший первую любовь и тайные записочки.

"Для мальчишек и девчонок 14 февраля не несёт какой-то мистической и потусторонней силы — не нужно искать чёртиков в каждой табакерке. День всех влюблённых — возможность для подростка набраться смелости и подарить однокласснице открытку в виде сердечка и шоколадку. И всё! У них свой тонкий мир. Неужели вы не понимаете, как это важно для них?!

А теперь представьте, как для детей выглядят депутаты-запретители. Гости из Средневековья, которые размахивают факелом перед ними: "Фигушки вам, а не праздник!". Да отстаньте вы от ребят! Хватит их пугать! Над вами уже все смеются!

Да, знаем — День всех влюблённых не имеет никакого отношения к церкви. Да, это светский праздник. Но вы своими запретами и страшилками только отпугиваете детей от храма. Будьте добрее и включите здравомыслие.

P. S. Лично мне было бы приятно получить валентинку в День всех влюблённых", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.