24 Августа 2020
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Общество Челябинская область
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинской области выделят более 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

Губернатор Алексей Текслер утвердил порядок определения объема и предоставления областной субсидии в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2020 - 2021 годах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, субсидия предоставляется Фонду в виде имущественного взносе Челябинской области ежегодно в 2020 - 2021 годах в размере 537,9 млн руб.

Напомним, в августе 2019 году в регионе был создан областной фонд защиты прав дольщиков. В настоящий момент в регионе 39 проблемных объектов. Для их достройки планируется использовать механизм с привлечением средств фонда "ДОМ.РФ".

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Власти Челябинской области выделят более 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

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Теги: дольщики, строительство, долгострой, Алексей Текслер,



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