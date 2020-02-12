Власти Челябинской области выделят более 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

Губернатор Алексей Текслер утвердил порядок определения объема и предоставления областной субсидии в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2020 - 2021 годах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, субсидия предоставляется Фонду в виде имущественного взносе Челябинской области ежегодно в 2020 - 2021 годах в размере 537,9 млн руб.

Напомним, в августе 2019 году в регионе был создан областной фонд защиты прав дольщиков. В настоящий момент в регионе 39 проблемных объектов. Для их достройки планируется использовать механизм с привлечением средств фонда "ДОМ.РФ".