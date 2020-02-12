24 Августа 2020
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Общество В России
детская площадка рядом с ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об упрощении процедуры получения материнского капитала и выплат на детей.

Для получения пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, понадобится только написать заявление.

Маткапитал будут предоставлять на основании записи о рождении в органах ЗАГС, передает РИА Новости.

По словам министра, для этого нужно будет организовать электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с ЗАГС и налоговиками. Последние готовы предоставлять необходимую информацию с 1 июля.

Напомним, в послании федеральному собранию глава государства предложил ввести материнский капитал на первого ребенка и увеличить выплаты при рождении последующих детей, ввести выплаты для малоимущих семей, где есть дети от 3 до 7 лет.

Программу маткапитала Владимир Путин поручил продлить до 2026 года включительно.

Позже президент России Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на распоряжение средствами материнского капитала. Внести в законодательство соответствующие изменения должны до 31 июля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

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Теги: маткапитал, выплаты на детей, минтруд



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