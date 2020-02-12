Совет Федерации поддерживает идеи пожизненных сенаторов и федеральных территорий – Матвиенко

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает и появление пожизненных сенаторов, и введение понятия "федеральная территория".

Матвиенко рассказала, что идея о пожизненном сенаторстве обсуждается с 2014 года. "Речь идет о том, что таким закреплением мы могли бы не только отдать дань уважения людям, внесшим выдающийся вклад в развитие страны, государственным, политическим деятелям, деятелям культуры, науки, здравоохранения, ученым, но это и возможность использовать тот уникальный опыт, который эти люди накопили", - заявила спикер. Она полагает, что опыт и мудрость этих людей, уважение к ним в стране "только добавит авторитет Совету Федерации, даст возможность этим уникальным людям продолжать трудиться".

Что касается федеральных территорий, то к ним Матвиенко предлагает отнести озеро Байкал, передает ТАСС. В целом идея создания субъектов, подчиненных напрямую федеральной власти, ей нравится: "Это было бы полезно. Имея в виду огромные размеры нашей страны, ее федеративное устройство, разные территориальные и экономические условия субъектов РФ, [надо] выделить такие территории, которые имеют особое оборонное, экономическое, природное значение (это не значит, что таких территорий будет много), которые нуждаются в отдельном регулировании, финансовом обеспечении, чтобы обеспечить эффективное развитие всей страны".