С анонимностью в интернете пора заканчивать, заявили в Общественной палате РФ

После истории с "убийством ветеранов", оказавшейся пьяным розыгрышем, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что эта история должна поставить точку в вопросе лишения пользователей сети анонимности.

Он отметил, что количество правонарушений, совершенных анонимами в интернете, растет и необходимо вводить доступ к интернету через паспорт, сообщает сайт ОП.

"Кто нам мешает? Чего мы боимся? Вероятно, наши законотворцы избегают этих разговоров из-за страха некоего "народного гнева". Между тем анонимность позволяет делать любые вбросы, и, как показывает практика, ситуация усугубляется с каждым разом", - сказал он.

Малькевич подчеркнул, что любого человека можно анонимно оклеветать и он же еще должен будет доказывать, что это ложь. И обратил внимание на то, что в сети бурно обсуждали сообщения анонима об убийствах, но после опровержения на детекторе лжи об этом говорили немногие.

"Что в итоге? Никто ведь даже не написал опровержение, никто не извинился. Можно любому человеку публично разрушить жизнь, повесив на него 10 убийств через анонимный ресурс, у которого миллионы читателей, и ничего тебе за это не будет", - возмутился Малькевич.

Напомним, недавно Малькевич призвал ввести миллионные штрафы за розыгрыши, которые могут вызвать панику у населения. Так он прокомментировал случай в московском метро, где несколько молодых людей изобразили группу тяжелобольных коронавирусом.