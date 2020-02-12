24 Августа 2020
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Общество В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

С анонимностью в интернете пора заканчивать, заявили в Общественной палате РФ

После истории с "убийством ветеранов", оказавшейся пьяным розыгрышем, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что эта история должна поставить точку в вопросе лишения пользователей сети анонимности.

Он отметил, что количество правонарушений, совершенных анонимами в интернете, растет и необходимо вводить доступ к интернету через паспорт, сообщает сайт ОП.

"Кто нам мешает? Чего мы боимся? Вероятно, наши законотворцы избегают этих разговоров из-за страха некоего "народного гнева". Между тем анонимность позволяет делать любые вбросы, и, как показывает практика, ситуация усугубляется с каждым разом", - сказал он.

Малькевич подчеркнул, что любого человека можно анонимно оклеветать и он же еще должен будет доказывать, что это ложь. И обратил внимание на то, что в сети бурно обсуждали сообщения анонима об убийствах, но после опровержения на детекторе лжи об этом говорили немногие.

"Что в итоге? Никто ведь даже не написал опровержение, никто не извинился. Можно любому человеку публично разрушить жизнь, повесив на него 10 убийств через анонимный ресурс, у которого миллионы читателей, и ничего тебе за это не будет", - возмутился Малькевич.

Напомним, недавно Малькевич призвал ввести миллионные штрафы за розыгрыши, которые могут вызвать панику у населения. Так он прокомментировал случай в московском метро, где несколько молодых людей изобразили группу тяжелобольных коронавирусом.

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С анонимностью в интернете пора заканчивать, заявили в Общественной палате РФ

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Теги: общественная палата, интернет, анонимность



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