24 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Предполагаемый сотрудник СУ СКР по Тюменкой области, АУЕ (2020) | Фото: vk.com/playfrd

Автор видеоролика объяснил, почему он кричал "АУЕ" на празднике тюменских силовиков

В Тюмени автор скандального видеоролика, кричавший воровские лозунги на празднике, участие в котором, предположительно, принимали высокопоставленные силовики, объяснил свои действия шуткой.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Сообщается, что видеоролик снял тюменец Денис Девкин. Он заявил, что в грузинское кафе зашел с другом, чтобы купить чачи, и увидел знакомых.

"У меня друг спортсмен, и, получается, с кем-то он занимался, пересекался в спортзале. Они общались. И я кого-то заочно знаю. Но мы не знакомы близко", - заявил он.

По словам автора видеоролика, Instagram якобы не записал конец его фразы, где он хвалит местную полицию.

Напомним, на кадрах в числе гостей одного из заведений в Тюмени якобы присутствует следователь областного управления СК Рафик Аглиулин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видео говорит "Жизнь ворам, АУЕ" и перечисляет собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет".

В пресс-службе областного управления СК Накануне.RU сообщили, что по факту публикации видео назначена служебная проверка.

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Автор видеоролика объяснил, почему он кричал "АУЕ" на празднике тюменских силовиков

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Теги: АУЕ, следователь, служебная проверка



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