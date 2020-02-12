Страна дефицита: в регионы предложили отдать 40% НДС, но правительство против

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/furniture/geo/spb/, гарантии.
Тут http://remont.youdo.com/repair/flat/three-room/p44/, смотреть варианты >>
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/repair/room/15-16/, подробное описание.



Экономика В России Москва
коллаж, налог, налоги, самозанятый, налог для самозанятых граждан (2019) | Фото: Накануне.RU

Страна дефицита: в регионы предложили отдать 40% НДС, но правительство против

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий перераспределение НДС в пользу регионов.

Авторы законопроекта – депутаты фракции КПРФ – отмечают, что большинство регионов сегодня при мобилизации на своей территории 100% НДС имеют хронический дефицит собственных бюджетов. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас дефицит региональных бюджетов искусственный.

"Население дотационных регионов видит, что уплачиваемые ими налоги на добавленную стоимость полностью уходят из региона, а обратно поступают в виде дотации из федерального бюджета в мизерных объемах, а также отмечает, что за прошедшие 25 лет данная бюджетная политика не привела к улучшению их жизни, а, наоборот, привела к снижению уровня развития их региона, уровня жизни их семей, к отсутствию необходимой современной социальной и транспортной инфраструктуры", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает перечислить в бюджеты субъектов РФ 40% НДС. Авторы напоминают, что даже в 1992 году в федеральный бюджет регионы отчисляли только 85% НДС.

коллаж, Налог на добавленную стоимость, НДС|Фото: Накануне.RU

Перераспределяемая сумма может составить порядка 2,4 трлн руб. (оценка на основе данных по НДС за 2018 год). Компенсировать эту потерю федеральному бюджету предлагают за счет сокращения дотаций для регионов, сокращения межбюджетных трансфертов, а также за счет роста собственно налоговой базы, которая увеличится после начала экономического подъема в регионах.

Стоит отметить, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект.

Между тем, число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза - с 15 до 35, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.По итогам прошлого года суммарный дефицит указанных 35 регионов составил 233 млрд рублей. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными. Самая большая разница между доходами и расходами бюджета наблюдалась в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.). Среди "лидеров" по доле дефицита в расходах названы Башкирия, Севастополь, Иркутская, Липецкая и Свердловская области. Наименьший дефицит в относительных значениях - в Чечне, Орловской и Магаданской областях, Нижегородской и Челябинской областях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Страна дефицита: в регионы предложили отдать 40% НДС, но правительство против

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ндс, федеральный бюджет, правительство, дефицит, регионы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети