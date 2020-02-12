Страна дефицита: в регионы предложили отдать 40% НДС, но правительство против

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий перераспределение НДС в пользу регионов.

Авторы законопроекта – депутаты фракции КПРФ – отмечают, что большинство регионов сегодня при мобилизации на своей территории 100% НДС имеют хронический дефицит собственных бюджетов. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас дефицит региональных бюджетов искусственный.

"Население дотационных регионов видит, что уплачиваемые ими налоги на добавленную стоимость полностью уходят из региона, а обратно поступают в виде дотации из федерального бюджета в мизерных объемах, а также отмечает, что за прошедшие 25 лет данная бюджетная политика не привела к улучшению их жизни, а, наоборот, привела к снижению уровня развития их региона, уровня жизни их семей, к отсутствию необходимой современной социальной и транспортной инфраструктуры", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает перечислить в бюджеты субъектов РФ 40% НДС. Авторы напоминают, что даже в 1992 году в федеральный бюджет регионы отчисляли только 85% НДС.

Перераспределяемая сумма может составить порядка 2,4 трлн руб. (оценка на основе данных по НДС за 2018 год). Компенсировать эту потерю федеральному бюджету предлагают за счет сокращения дотаций для регионов, сокращения межбюджетных трансфертов, а также за счет роста собственно налоговой базы, которая увеличится после начала экономического подъема в регионах.

Стоит отметить, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект.

Между тем, число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза - с 15 до 35, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.По итогам прошлого года суммарный дефицит указанных 35 регионов составил 233 млрд рублей. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными. Самая большая разница между доходами и расходами бюджета наблюдалась в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.). Среди "лидеров" по доле дефицита в расходах названы Башкирия, Севастополь, Иркутская, Липецкая и Свердловская области. Наименьший дефицит в относительных значениях - в Чечне, Орловской и Магаданской областях, Нижегородской и Челябинской областях.